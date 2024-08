Afslankmedicijnen leveren Deense farmaceut flinke winst op

Wekelijks een injectie zetten en daardoor kilo's afvallen is in trek. Dit soort middelen, bedoeld voor mensen met obesitas, leiden tot hogere winsten bij medicijnfabrikanten.

Het Deense Novo Nordisk, inmiddels het meest waardevolle bedrijf van Europa op basis van de beurskoers, heeft meer dan een miljoen Amerikanen als klant die het middel Wegovy gebruiken. In dat middel zit semaglutide dat het hongergevoel remt, waardoor je volgens het bedrijf afvalt.

De omzet van het bedrijf is mede dankzij het succes van het middel een kwart hoger dan een jaar geleden. Van de 18 miljard euro die er aan omzet binnenkwam, bleef er 6 miljard aan winst over. En de verkoopverwachtingen stelt het bedrijf naar boven bij.

Diabetes

Voorheen verdiende Novo Nordisk zijn geld vooral met het produceren van insuline voor mensen met diabetes. Daar komt nu een nieuwe markt bij.

Het is niet alleen de verkoop van Wegovy die groeit, ook het middel Ozempic, bedoeld voor mensen met diabetes, is in trek. Daarin zit ook semaglutide. Deskundigen raden af om het te gebruiken om af te vallen, toch wordt dit door een grote groep ook daarvoor gebruikt. De verkoop van Ozempic is een derde hoger dan een jaar geleden.

Afslankmiddel Wegovy wordt in Nederland niet vergoed. Vorige maand stelde Zorginstituut Nederland in een advies dat het maatschappelijk niet te verantwoorden is. De kosten van het middel zijn relatief hoog en het is niet bekend wat patiënten met obesitas er op de langere termijn mee opschieten.

Nieuwe fabrieken

Er is zoveel vraag naar het middel dat er tekorten zijn. Het bedrijf kocht dit jaar drie fabrieken van een concurrent om aan de vraag te voldoen. Ook andere bedrijven, zoals het Amerikaanse Eli Lilly, hebben hun productie van afslankmiddelen opgeschaald.

Toch zijn beleggers vanochtend minder enthousiast over de cijfers van het bedrijf. Het aandeel daalde meer dan 3 procent op de beurs, omdat mede door de tekorten Novo Nordisk niet zo snel kan groeien als beleggers hadden gehoopt.