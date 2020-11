'KNVB ziet meer bereidheid tot melden van racisme en discriminatie'

Voetbalbond KNVB ziet dat mensen eerder bereid zijn een melding te doen van racisme of discriminatie op voetbalvelden sinds het racisme-incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Hij liep een klein jaar geleden huilend van het veld toen hij in Den Bosch tijdens een wedstrijd vanaf de tribune racistisch werd bejegend.

Sindsdien krijgt de KNVB gemiddeld 3,5 keer per week een melding van discriminatie. Daarvoor waren dat er gemiddeld 2, schrijft NRC, dat de cijfers opvroeg bij de voetbalbond.

De KNVB zegt tegen NRC dat "meer mensen discriminatie en racisme niet accepteren". De krant spreekt van een "Mendes Moreira-effect".

Enkel cijfers uit amateurvoetbal

De bond registreerde in anderhalf voetbalseizoen, tussen april 2019 en september 2020, 93 meldingen van discriminatie of racisme. Hoe zich dat verhoudt tot eerdere jaren is niet bekend. De KNVB houdt voor het eerst dergelijke cijfers bij.

Daarnaast betreffen de meldingen enkel het amateurvoetbal, dat door de coronacrisis sinds half maart twee keer is stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe vaak iemand is gestraft op basis van een melding. De KNVB heeft dit niet geregistreerd.

NRC noemt de cijfers daarom wel "geflatteerd", omdat incidenten nog steeds vaak niet worden gemeld. Daarnaast meldt de krant op basis van eigen onderzoek naar tien racisme-incidenten dat er nog wel wat te winnen is. Bijvoorbeeld als het gaat om bewijsvoering. Als de tegenpartij ontkent, blijkt het vaak lastig racisme te bewijzen. Ook omdat de scheidsrechter het vaak niet heeft waargenomen of de arbiter verbonden is aan een club en daardoor minder snel geneigd is mee te werken.

Aanvalsplan tegen racisme

In februari presenteerde de KNVB een driejarig "aanvalsplan" voor het bestrijden van racisme en andere discriminatie in het voetbal. Met het kabinet reserveerde de voetbalbond in dat plan 14 miljoen euro voor onder meer technologie waarmee racisme makkelijker gemeld en gesignaleerd kan worden.

Verder is er voor zowel het amateur- als betaald voetbal een speciaal aanklager voor racismezaken gekomen en krijgen de 600 amateurclubs en 34 profclubs een trainingsprogramma om bewustwording te creëren en gedragsverandering te bereiken.

Ook werd de commissie Mijnals opgericht. Die commissie, met daarin onder anderen Ruud Gullit, Ahmed Marcouch en Humberto Tan, kreeg als taak de KNVB scherp te houden als het gaat om diversiteit in het voetbal en de aanpak van discriminatie en racisme op en langs de velden. Recent uitte de commissie nog kritiek op de KNVB als het gaat om de recente zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Volgens de leden had de bond daarbij onvoldoende oog voor diversiteit. Kandidaten waren "voor de bühne" gepolst. De KNVB was het daar niet mee eens en wierp tegen dat er wel is er wel "breed en nadrukkelijk" is gekeken naar een bondscoach van niet-westerse komaf.