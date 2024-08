Doden en gewonden in ingestort Duits hotel, Nederlander zwaargewond

In het Duitse plaatsje Kröv aan de rivier de Moezel is een hotel ingestort. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen, meldt de politie. De reddingsactie is nog in volle gang. Zes mensen zijn uit het hotel gered, een persoon zit nog vast onder het puin.

In het hotel zaten ook drie Nederlanders uit Urk, meldt de krant Het Urkerland. Het gaat om een 23-jarige vrouw, een 26-jarige man en hun kind van bijna 2. De vrouw en het kind werden vanochtend vroeg al onder het puin vandaan gehaald, de man is inmiddels ook gered door de hulpdiensten. Hij zou zwaargewond zijn.

Over de doden is nog weinig bekend, alleen dat het gaat om een man en een vrouw. Volgens de hulpdiensten zijn de twee direct omgekomen door de instorting. Eén van hen kon lange tijd niet gelokaliseerd worden; de hulpdiensten hadden moeite om het pand binnen te komen vanwege instortingsgevaar.

Bouwwerkzaamheden

Gisteren waren er nog bouwwerkzaamheden aan het pand, meldt de brandweer. Of die iets te maken hebben met de instorting wordt nog onderzocht. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw, maar in de jaren 80 zijn er twee verdiepingen opgebouwd. Het plafond is van beton om de extra verdiepingen te ondersteunen.

Op beelden is te zien hoe de eerste mensen uit het gebouw worden gehaald: