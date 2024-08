Dode en gewonden in ingestort Moezelhotel, ook Nederlanders onder puin

In het Duitse plaatsje Kröv aan de rivier de Moezel is een hotel ingestort. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Vanochtend vroeg werd gemeld dat er acht mensen vastzaten onder het puin; enkelen zijn gewond, sommigen ernstig. Inmiddels is een aantal mensen bevrijd.

In het hotel zaten ook drie Nederlanders uit Urk, meldt het blad Het Urkerland. Het gaat om een 23-jarige vrouw, een 26-jarige man en hun kind van bijna 2. De vrouw en het kind zijn uit het hotel gered, de man ligt nog bekneld onder het puin, maar er zijn wel artsen bij hem, meldt het blad. De twee geredde Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Wie de dode is, is ook nog niet duidelijk. Het lichaam is nog niet geborgen, omdat de hulpdiensten moeite hebben om dat in het puin te bereiken.

Op beelden is te zien hoe de eerste mensen uit het gebouw worden gehaald: