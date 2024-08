Wekdienst 7/8: Solidariteitsmars voor 11-jarige Mikael • Hockeyvrouwen in halve finale

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam wordt een solidariteitsmars gehouden voor de 11-jarige Mikael en zijn Armeense moeder. De Raad van State oordeelde vorige week dat de jongen, die in Nederland is geboren, en zijn moeder geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen. Een petitie om ze alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen, is meer dan 78.000 keer ondertekend.

De Nederlandse hockeysters hopen zich te plaatsen voor de finale van de Olympische Spelen in Parijs. Het elftal van bondscoach Paul van Ass neemt het om 14.00 uur op tegen Argentinië. Dat is een herhaling van de finale van de vorige Spelen in Tokio. Toen won Oranje met 3-1.

En atlete Lieke Klaver loopt om 20.45 uur de halve finale op de 400 meter. Klaver zette in de series de vierde tijd neer. Nick Smidt komt een uur eerder, om 19.35 uur, in actie in de halve finale van de 400 meter horden.

Dit is er vannacht gebeurd:

De democratische presidentskandidaat Kamala Harris en haar running mate Tim Walz hebben hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst gehouden. Het tweetal hield in Pennsylvania een toespraak voor de eigen achterban. Ook haalden ze uit naar hun Republikeinse tegenstrevers Donald Trump en J.D. Vance.

"Wij zijn de underdogs in deze race, maar wij hebben het momentum", zei Harris nadat ze samen met Walz het podium was opgekomen. "En ik weet precies waar we mee te maken hebben. Ik heb het opgenomen tegen allerlei soorten daders, zoals bedriegers en fraudeurs. Ik ken het type Donald Trump." Walz richtte zijn pijlen op vicepresidentskandidaat J.D. Vance: "Ik kan niet wachten om met hem in debat te gaan, als hij tenminste de moeite neemt om op te komen dagen", sneerde hij.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Femke Bol en haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone hebben zich zonder moeite geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. De finale is donderdagavond.

Regerend wereldkampioene Bol, met 50,95 houdster van het Europees record, kwam in de halve eindstrijd in een tijd van 52,56 over de streep. "Ik heb kunnen sparen, ik ben blij", zei Bol na afloop.