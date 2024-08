'Born in the USA': Amerikaanse basketballers geven in Parijs wervelende show

En dat zijn ze in Frankrijk nog niet vergeten. Het gefluit was even oorverdovend zodra Embiid aanlegde voor een vrije worp, maar hij faalde niet. James stak daarna wat provocerend zijn armen in de lucht richting het publiek.

Embiid is het inmiddels wel gewend. Ook in Lille, waar de groepsfase van het basketbaltoernooi is afgewerkt, werd hij veelvuldig uitgefloten. De basketballer is geboren in Kameroen, maar woont sinds zijn tienerjaren in de VS. Embiid heeft daarnaast ook familie in Frankrijk worden.

Staande ovatie Marchand

Het chauvinistische geluid in de Bercy Arena kende overigens nog een overtreffende trap, zodra de Franse zwemheld Léon Marchand op de tribune in beeld werd gebracht. Het publiek zong de viervoudig olympisch kampioen vervolgens even uit volle borst toe.