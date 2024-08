Pakistaan aangeklaagd in VS om moordplan, Trump mogelijk doelwit

Een 46-jarige Pakistaanse man is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat hij plannen zou hebben gehad om een Amerikaanse politicus te vermoorden. De man, die vermoedelijk banden heeft met het Iraanse regime, is aangeklaagd vanwege een verijdeld moordplan, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De Pakistaan zou een huurmoordenaar hebben willen inschakelen naar aanleiding van de Amerikaanse moordaanslag op de bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, Qassem Soleimani, in 2020. Volgens de FBI en het ministerie van Justitie zou de verdachte tijd in Iran hebben doorgebracht voordat hij vanuit Pakistan naar de VS reisde.

Donald Trump, die als president destijds het bevel gaf voor de droneaanval op Soleimani, zou een potentieel doelwit zijn geweest van de man. Teheran zei toen meteen de aanslag te zullen wreken. Verschillende functionarissen die werkten voor de regering van Trump worden sindsdien streng beveiligd.

Geen verband met moordaanslag

De Pakistaan werd op 12 juli gearresteerd nadat een van de mensen met wie hij contact had opgenomen, zich had gemeld bij de autoriteiten. "Het ministerie van Justitie werkt al jaren om de onophoudelijke inspanningen van Iran om wraak te nemen op Amerikaanse functionarissen voor de moord op (...) Soleimani te stoppen", zei minister van Justitie Garland in een verklaring.

Een paar dagen na de arrestatie van de Pakistaan meldde CNN dat de VS recent informatie had verkregen over een Iraans plan om Trump te vermoorden. Behalve Trump zou ook de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, de Republikein Mike Pompeo, doelwit zijn.

De Amerikaanse nieuwszender benadrukte toen dat dat plan niets te maken had met de aanslag op Trump van 13 juli in Pittsburgh. Ook het ministerie van Justitie zegt nu dat er geen aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen de zaak van de 46-jarige Pakistaan en de recente moordaanslag op Trump.