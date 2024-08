Harris' running mate Walz haalt in eerste toespraak uit naar Trump en Vance

Walz viel ook de Republikeinse presidentskandidaat Trump aan en beschuldigde hem ervan te zorgen voor "chaos en verdeeldheid". "Donald Trump vecht niet voor jou of je familie", zei Walz. "Hij zat nooit aan een keukentafel zoals waar ik ben opgegroeid, waar we ons afvroegen hoe we de rekeningen gingen betalen. Hij zat in zijn countryclub in Mar-a-Lago en dacht na over hoe hij de belastingen kon verlagen voor zijn rijke vrienden."

'Radicaal-links'

Walz zette Harris neer als een politiek alternatief voor Trumps politiek. "Ze gelooft in de mogelijkheid voor ieder individu om in de middenklasse terecht te komen, in de belofte van Amerika." Hij bedankte Harris voor haar vertrouwen in hem en "misschien nog wel meer voor het terugbrengen van de vreugde" in de campagne. Binnen de Democratische Partij was toenemend chagrijn ontstaan over de kandidatuur van president Biden, die vorige maand plaatsmaakte voor Harris.

Trump bestempelde Harris en Walz op zijn eigen socialemediaplatform als "het meest radicaal-linkse duo in de Amerikaanse geschiedenis" en suggereerde dat Biden spijt moet hebben van zijn besluit om uit de verkiezingsrace te stappen.