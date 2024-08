Mexico nodigt Poetin uit voor inauguratie van nieuwe president

Mexico heeft de Russische president Poetin uitgenodigd voor de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum op 1 oktober. Dat bevestigen Mexicaanse regeringsbronnen aan de NOS na berichtgeving door Russische staatsmedia.

De Russische krant Izvestia kwam op basis van informatie van de Mexicaanse ambassade in Rusland als eerste met het nieuws. Ook het Russische staatspersbureau Tass en Mexicaanse media berichtten daarna over de uitnodiging.

"De Russische president zal beslissen of hij zelf aan de ceremonie zal deelnemen of een andere hoge functionaris zal aanwijzen om dit namens hem te doen", citeert Izvestia een vertegenwoordiger van de Mexicaanse ambassade. De EU stelde onlangs sancties in tegen de krant vanwege het verspreiden van Russische propaganda.

Arrestatiebevel

Afgelopen jaar vaardigde het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel uit tegen Poetin in verband met het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne na de Russische invasie van begin 2022 in het buurland.

Rusland is geen lid van het ICC, Mexico wel. Dat betekent in theorie dat Mexico Poetin bij een bezoek aan het land zou moeten arresteren. In Zuid-Afrika, ook ICC-lid, had zich vorig jaar eenzelfde situatie voor kunnen doen. Daar bleef Poetin, die een bezoek zou brengen aan het land, uiteindelijk weg.

Russische troepen in Mexico

Net als Zuid-Afrika staat Mexico op goede voet met Rusland. Poetin feliciteerde Sheinbaum in juni met haar verkiezingsoverwinning. Daarbij noemde hij Mexico historisch gezien een "vriendelijke partner van Rusland in Latijns-Amerika".

Mexico zegt zich neutraal op te stellen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en betichtte de Europese Unie eerder van censuur door Russische media te blokkeren.

Een Russische militaire eenheid nam in september 2023 deel aan een parade ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag van Mexico. Dat leidde tot scherpe kritiek op president Lopez Obrador omdat hij op die manier een platform zou bieden aan het leger dat Oekraïne een jaar eerder binnenviel.