Parijs vandaag: Klaver, Smidt en hockeysters op jacht naar finaleplek

Daarna is het om 14.40 uur de beurt aan Laila van der Meer en Bjarne Brouwer in de medalrace van de Nacra-17. Zij staan vijfde en kunnen niet meer stijgen in het klassement.

Baanwielrennen

Het toernooi op de wielerbaan is in volle gang. Om 12.45 uur rijden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de kwalificatie voor de sprint, vanaf 14.30 uur volgt de eerste ronde en later op de avond zijn nog de achtste finales.

Om 13.26 uur komen Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet in actie in de eerste ronde van de keirin. Medaillekansen zijn er nog niet. Het is zo'n dag waarop niets te winnen is en alles te verliezen.