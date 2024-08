Ook op 41ste is 'Mijaín de Verschrikkelijke' onaantastbaar: vijfde worstelgoud op rij

De Cubaanse worstelaar Mijaín López is de eerste sporter ooit die op vijf opeenvolgende Olympische Spelen een gouden medaille heeft gewonnen in dezelfde discipline.

De 41-jarige López, bijgenaamd 'Mijaín de Verschrikkelijke', won dinsdag in de finale van het Grieks-Romeinse worstelen voor zwaargewichten van Yasmani Acosta Fernandez uit Chili. Ook in 2008 in Peking, in Londen in 2012, Rio de Janeiro in 2016 en Tokio in 2021 won hij goud.