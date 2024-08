Recordaantal gouden medailles in zicht voor Nederland op Olympische Spelen

Met de winst van de baanwielrenners op de teamsprint en de (99,99%) zekere gouden plak van zeilster Marit Bouwmeester staat het aantal gouden medailles van Nederland op de Olympische Spelen in Parijs op negen. Dat is het resultaat van een bijzondere opmars: Nederland stond na vier olympische dagen zelfs nog met lege handen.

Het recordaantal gouden medailles voor Nederland op één editie van de Olympische Spelen is twaalf, gevestigd in Sydney in 2000. Dit jaar zou dat record zomaar geëvenaard kunnen worden, of zelfs verbeterd. Daarbij moet worden aangetekend dat er tegenwoordig veel meer olympische sporten zijn dan vroeger.

Hoe realistisch is Nederland het record evenaart en welke ijzers heeft TeamNL nog in het vuur?

Atletiekvrouwen

De laatste week van de Olympische Spelen draait in grote mate om de atletiekonderdelen en ook voor Nederland valt hier veel te halen. Te beginnen met Femke Bol, die zich dinsdag overtuigend plaatste voor de finale van de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze regerend wereldkampioen is.

Een belangrijke nuance is wel dat haar grote concurrente, Sydney McLaughlin-Levrone, ook meeloopt in die finale. Zij was niet aanwezig bij de WK die Bol won en is wereldrecordhoudster. Daarmee is Bol niet de topfavoriet in de finale.

Verder komt Bol met haar teamgenoten nog in actie op de 4x400 meter estafette, het onderdeel waarop ze kampioen werden op de WK in Boedapest in 2023.

Een favorietenrol is wel weggelegd voor Sifan Hassan op de 10.000 meter, de afstand waarop ze op de Olympische Spelen in Tokio goud veroverde.

Verder loopt Hassan ook de marathon, waarop ze kanshebber is voor een gouden plak. Ze won in 2023 zowel de marathon van Londen als die van Chicago.