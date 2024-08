Veelbesproken Khelif bereikt onder luid gejuich olympische boksfinale

Boksster Imane Khelif heeft op de Olympische Spelen in Parijs de finale bereikt in de klasse tot 66 kilogram. De veelbesproken Algerijnse werd na een dominant optreden unaniem aangewezen als winnaar.

De 25-jarige Khelif was al zeker van een medaille, de eerste ooit voor een Algerijnse vrouw in haar sport. Vrijdag gaat Khelif de ring in voor het hoogst haalbare: olympisch goud.

Na een eerdere partij tegen de Italiaanse Angela Carini, die het geen eerlijk gevecht vond en na 46 seconden opgaf, werd Khelif een van de meest besproken sporters van de Spelen.

De reden van Carini's reactie, en de velen die daarop volgden, was dat Khelif bij de WK in 2023 niet door de geslachtstest zou zijn gekomen. Die test werd toen gedaan door de inmiddels niet meer erkende International Boxing Association (IBA).

Het IOC zette die organisatie in juni 2023 buitenspel vanwege corruptie en liet Khelif toe tot de Olympische Spelen.