Internazionale werkt aan doelsaldo tegen degradatiekandidaat Brescia

Internazionale heeft in de Serie A een ruime thuiszege geboekt op Brescia, dat in de strijd tegen degradatie wel een bonuspunt kon gebruiken, maar daar al snel een streep door kon zetten. Het werd in Milaan 6-0.

Het had wellicht heel anders gelopen als Brescia-spits Alfredo Donnarumma zijn kans in de vierde minuut had verzilverd. Nu lag de bal er een minuut later aan de andere kant in. Ashley Young nam vanaf de rand van het strafschopgebied een voorzet van Alexis Sanchez ineens op de pantoffel.

De aangever kwam een kwartier later zelf tot scoren: hij schoot raak vanaf de strafschopstip. Op slag van rust kopte Danilo D'Ambrosio op een voorzet van Young de 3-0 binnen, waarna in de extra tijd van de eerste helft de door Barcelona begeerde Lautaro Martinez een inzet van dichtbij gekeerd zag worden door Brescia-doelman Jesse Joronen.

De eerste voor Eriksen

De 4-0 kwam er in de 52ste minuut alsnog, toen Roberto Gagliardini na een ingestudeerde vrije trap met een harde kopbal scoorde. Brescia liet zich vervolgens iets meer gelden. Met name invaller Ernesto Torregrossa was enkele malen gevaarlijk.