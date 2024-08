Teamsprinters na tweede goud nog lang niet klaar: 'Willen nog wel rondje door naar LA'

"Ik zat in de eerste rit vandaag nog wat te klooien", gaf de startrijder toe. In de finale klopte alles tot in de puntjes. Van den Berg gaf het stokje na 17,123 seconden over aan Lavreysen. "Bij het uitsturen zag ik hem al onder me zitten. Ik dacht: oeh, dit is goed! Dat voel je gelijk natuurlijk."

Terwijl Hoogland, op topsnelheid afgezet door Lavreysen, de laatste ronde doortrekt, juichte Van den Berg al. Toen de recordtijd op de klok verscheen, was het feest compleet.

"We hadden een klein beetje de droom om onder die 41 seconden te duiken", aldus Lavreysen. "Dat maakt deze medaille extra mooi. In Tokio waren we in de beste vorm ooit. En ik denk dat we vandaag alle drie weer harder rijden. Dat dat gelukt is, om er hier op het juiste moment weer te staan, maakt het heel speciaal."