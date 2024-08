Bol treft in finale 400 horden de nieuwe McLaughlin: 'Wedergeboren dankzij God'

Van catwalk naar kerk

Van de catwalk naar de kerk, het blijkt een kleine stap voor het voormalige model McLaughlin. In januari van dit jaar verschijnt haar biografie Far Beyond Gold, Running from Fear to Faith ('Ver voorbij goud, rennend van angst naar geloof').

Een boek waarin haar ontwikkeling van onzeker supertalent tot door hogere machten geleide kampioene op typisch Amerikaanse wijze wordt beschreven. 'Het geloof houdt me geworteld in wat het belangrijkste is. Al het andere vloeit voort uit vertrouwen in God.'