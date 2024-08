Bol en McLaughlin plaatsen zich moeiteloos voor finale 400 horden

Femke Bol en haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone hebben zich zonder moeite geplaatste voor de finale van de 400 meter horden. De finale is donderdagavond.

Regerend wereldkampioene Bol, met 50,95 houdster van het Europees record, kwam in de halve eindstrijd in een tijd van 52,56 over de streep.