Laros droomt van medaille, maar is trots op zesde plaats en prestatie Nillissen: 'Echt bizar'

Wonderlijk avontuur

Waar Laros in Parijs voldoet aan de hooggespannen verwachtingen, is de olympische finale van de 1.500 meter voor der twee jaar oudere Nillissen de wonderbaarlijke afsluiting van een al even wonderbaarlijk avontuur dat in 2022 begon.

Van centrale verdediger van lokale voetbalvereniging Groesbeekse Boys annex barman van een café in Groesbeek tot een van de twaalf hoofdrolspelers in een van de mooiste finales op 's werelds grootste sportwedstrijd. Er zijn atleten die met een iets kleiner podium genoegen moeten nemen tijdens hun eerste seniorentoernooi. Nillissen ondergaat de transformatie met verbazing en verwondering.

Nooit, zo klinkt het ten overvloede, had hij durven bevroeden het ooit zover te schoppen.

Kroeg gaat voor

Zijn werkzaamheden achter de toog van een lokale kroeg krijgen tot een jaar geleden nog voorrang. In 2023 ontvangt Nillissen een uitnodiging van de organisatie van de prestigieuze Diamond League in Monaco om aan te treden in het voorprogramma. Nillissen voelt zich vereerd, maar bedankt vriendelijk voor het aanbod. Het evenement valt samen met de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse en tijdens die zomerfeesten is hij nu eenmaal onmisbaar aan de biertap. Vandaar.