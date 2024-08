Franse bergbeklimmer omgekomen bij Mont Blanc, twee Duitsers vermist

In het Mont Blancmassief is een Franse bergbeklimmer om het leven gekomen toen een ijsblok van een gletsjer loskwam en omlaag viel. Naar twee vermiste Duitsers wordt nog gezocht.

Het ijs kwam terecht op een groep van zo'n vijftien bergbeklimmers. Vier mensen raakten gewond, van wie een ernstig. De andere leden van de groep bleven ongedeerd.

Het incident gebeurde in de nacht van zondag op maandag op de Mont Blanc du Tacul, een berg van 4248 meter hoog in het Mont Blancmassief in de Franse Alpen. Volgens eerste informatie brak de ijsmassa los door een natuurlijke oorzaak.

De Franse krant L'Indépendant meldt dat het dodelijke slachtoffer een man van 56 was en een ervaren bergbeklimmer.

Reddingsactie

Twee Duitse alpinisten van 30 en 39 jaar worden nog vermist. Ze hadden de nacht in een berghut aan de voet van de Mont Blanc doorgebracht.

De zoektocht is volgens de krant La Dépêche in volle gang. Bij de reddingsactie zijn helikopters, hondenteams en brandweerlieden betrokken.