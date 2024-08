Gouden Bouwmeester wacht nog steeds op wind, kitefoilsters en Nacra-17 wel in actie

"We hebben drie wedstrijden gevaren die best moeilijk en ingewikkeld waren, waarvan twee heel goed en één wat minder", zei Bouwer eenmaal aan wal. "Met een vijfde plek zijn we wel tevreden. Ee hadden gehoopt voor een medaille te strijden, maar dan hadden we boven onszelf moeten uitstijgen", vulde Van der Meer aan.

De medalrace in de Nacra-17 staat om 14.43 uur op het programma.

Lammerts op plek twee

Ook voor de kitefoilsurfers was er genoeg wind om de zee op te gaan. Eén race welteverstaan, en eentje met weinig wind ja, maar dat pakte voor kitefoilster Annelous Lammerts prima uit.

"Die ging heel goed gelukkig", vertelde Lammerts na afloop. Ze steeg in het algemeen klassement naar plek twee. "Tegelijkertijd hebben we maar zes races gedaan en zouden we morgen nog vier races kunnen doen, dus het zegt ook nog niet veel. We zijn nog maar halverwege."