Teamsprinters pakken olympisch goud en verbeteren tweemaal wereldrecord

De Nederlandse teamsprinters hebben in Parijs met groot vertoon van macht hun olympische titel geprolongeerd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale te sterk voor Groot-Brittanië, dat net als drie jaar geleden in Tokio genoegen moet nemen met zilver.

Het Nederlandse drietal toonde eerder in het toernooi al aan in topvorm ooit te zijn. Tijdens de kwalificatie sneuvelde het olympisch record, dat stond sinds de olympische finale van Tokio. In de daaropvolgende eerste ronde schroefden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland het wereldrecord omlaag naar 41,191 seconden.

In de finale bleek het allemaal nog sneller te kunnen. Als eerste ooit legde het drietal de drie rondes af in minder dan 41 seconden: 40,949.

Australië was in de strijd om het brons sneller dan Frankrijk.

(Later meer)