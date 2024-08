Hockeyers sluiten met finaleplaats weer aan bij wereldtop: 'Alle seinen staan op groen'

Daarnaast ziet de oud-international nu een heel hecht team op het veld staan. "Ze gaan echt voor elkaar door het vuur. Ze gunnen elkaar alles, het is een echte teamprestatie. Nog steeds zijn er bepaalde spelers die wedstrijden beslissen natuurlijk, maar die moeten wel het vertrouwen van de ploeg hebben. En er heerst nu een heel open cultuur."

Dat deze ploeg nu al zeker is van een olympische medaille is volgens Brinkman een enorme kick voor de spelers. "Het klinkt misschien wat groot, maar een plak op de Spelen betekent dat je carrière geslaagd is. Je kan nog zo vaak landskampioen worden en de EHL winnen, maar een olympische medaille maakt het plaatje compleet. Dat voel je in de vezels van al die spelers, dat is hun droom."

Voor Jorrit Croon geldt 'drie keer is scheepsrecht'. De inmiddels 25-jarige hockeyer was er op 17-jarige leeftijd al bij op de Spelen van Rio en maakte ook de Spelen van Tokio mee. "We willen met elkaar laten zien wat we er de afgelopen drie jaar in hebben gestopt. En dat moet er dan ultiem uit gaan komen in de finale."

Stukje geschiedenis toevoegen

Toen de Nederlandse hockeymannen voor het laatst olympisch goud pakten, in 2000, was Croon twee jaar oud. Dus daar weet hij niet veel meer van. "En wij willen graag onze eigen geschiedenis schrijven. Wat er in het verleden is gebeurd is hele mooie hockeygeschiedenis en daar willen wij graag een stukje aan toevoegen."