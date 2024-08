Pakketten gaan niet per schip, maar per drone naar deze windturbine

Het vervoeren van goederen, zoals dat vandaag is gebeurd in Vlissingen, is lang niet de enige mogelijkheid. "De medische wereld, landbouw, transport: we kunnen hier zoveel aan hebben."

Drones worden nu al ingezet om hoge gebouwen te inspecteren, zoals windmolens of bruggen. Maar er wordt ook getest om drones in te zetten voor medisch transport tussen ziekenhuizen, om bijvoorbeeld medicijnen of bloed te vervoeren. Daarmee zijn er al tests geweest tussen de ziekenhuizen van Heerlen en Aken en de ziekenhuizen van Meppel en Zwolle.

Soepeler regels

De dronebedrijven hebben nu wel te maken met lastige wetgeving, vertelt Lander. "De dronepiloot mag de drone nooit uit het zicht verliezen. Heel veel toepassingen kunnen daardoor moeilijk in de praktijk gebracht worden." Langeafstandsvluchten zijn door deze regel nu niet mogelijk in Nederland.

Volgens Lander zijn Nederlandse dronebedrijven geneigd daardoor te vertrekken naar andere landen met soepeler regels voor drones.

In landen als Spanje en Italië wordt er wel volop getest met langeafstandsvluchten, zegt Lander. Het Verenigd Koninkrijk loopt volgens hem voorop in de Europa. "Daar vliegen drones van testcentrum naar testcentrum door het hele land."