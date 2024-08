Laatste Nederlandse beachduo uitgeschakeld: exit Boermans en De Groot in kwartfinales

Daardoor blijft het brons van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in Rio de Janeiro 2016 de enige Nederlandse olympische beachvolleybalmedaille.

2,11 meter

Van de drie Nederlandse duo's in Parijs presteerden Boermans en De Groot het best. In hun voorgaande vier duels bleven ze zonder setverlies. Maar de 2,11 meter lange Ehlers en de ervaren Wickler waren een maatje te groot.

In de gelijkopgaande eerste set viel de beslissing nadat de Duitsers de hulp van de videoscheidsrechter hadden ingeroepen. Op setpunt sloeg Wickler de bal in het blok van Boermans. Uit de beelden bleek dat de Nederlander daarbij het net schampte, waardoor het punt en daarmee de set alsnog naar de Duitsers ging.

In de tweede set keken Boermans (met 2,04 meter ook niet de kleinste) en De Groot steeds tegen een achterstand van enkele punten aan. Met een service van De Groot in het net eindigde de partij in een teleurstelling.