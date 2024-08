Hockeyers voor het eerst sinds 2012 naar olympische finale: 'Het is een jongensboek'

Oranje was de dominantere partij en speelde goed samen. Op slag van rust was het nog even spannend of Spanje een strafbal zou krijgen, maar de videoscheidsrechter zag daar geen reden toe.

Spaanse blunder

Vlak na rust zette Thijs van Dam de Nederlandse ploeg op een 3-0 voorsprong, met dank aan een Spaanse blunder in de verdediging. Van Dam kon zich helemaal vrijlopen in de cirkel en schoot de bal hard langs keeper Luis Calzado.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kwam ook in de tweede helft geen moment in de problemen. Dat was mede te danken aan Pirmin Blaak, die de weinige Spaanse schoten op goal allemaal wist te keren. Zelfs met zijn tok.

Duco Telgenkamp tekende in het laatste kwart nog voor de 4-0 met een slim stuiterende bal, onhoudbaar voor keeper Calzado.