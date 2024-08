Walvis zorgt voor aandachtsgolf op laatste dag olympisch surftoernooi

Bij de mannen won thuissurfer Kauli Vaast. De 22-jarige Fransman was in de finale de Australiër Jack Robinson de baas. Bij het begin van de Spelen zorgde de zee voor fantastische golven, maar de laatste dagen was dat een stuk minder.

Ook in de finale was het behelpen voor de surfers. Vaast, die opgroeide in Teahupo'o, deed dat het best. Met een score van 9,5 (uit 10) bij de eerste golf zette hij Robinson al op achterstand. Met zijn tweede score was het goud binnen. "Dit is een droom die uitkomt. Dit is voor alle Tahitianen, Polynesiërs en Fransen."