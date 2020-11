Voorsprong Biden neemt weer iets toe • CNN: Trump bereidt zich voor op eventueel verlies

De Democratische kandidaat Joe Biden heeft zijn voorsprong op president Donald Trump in de staat Georgia verdubbeld. Biden gaat nu met ruim 4200 stemmen verschil aan de leiding in de zuidoostelijke staat. Naar schatting is 99 procent van de stemmen geteld. Vanwege de kleine marge komt er een hertelling.

Ook in Nevada nam Bidens voorsprong op Trump toe. Hij gaat daar nu met ruim 22.000 stemmen verschil aan de leiding. Naar schatting is 93 procent van de stemmen geteld. In Pennsylvania ligt Biden zo'n 14.500 stemmen voor op zijn rivaal. 96 procent van de stemmen is naar schatting in Pennsylvania geteld.

In Arizona nam de voorsprong van Biden juist af. De Democraat stond in tussentijdse uitslagen eerder nog ruim 43.000 stemmen voor op Trump, maar die heeft een bescheiden inhaalslag gemaakt. Biden had tegen 23.00 uur Nederlandse tijd nog een voorsprong van ongeveer 39.000 stemmen. In de staat is naar schatting 94 procent van de stemmen geteld. Persbureau AP heeft Biden al uitgeroepen tot winnaar in Arizona.