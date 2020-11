Biden aan leiding in Georgia en Pennsylvania • Campagneteam Trump houdt vertrouwen

Zowel in Pennsylvania als in Georgia loopt Joe Biden steeds meer in op Donald Trump. In Pennsylvania (20 kiesmannen) is de voorsprong van Trump geslonken tot 22.389, terwijl hij op de verkiezingsdag nog een half miljoen stemmen meer had. Dat komt doordat de poststemmen die nu geteld worden voornamelijk uit Democratische regio's komen en Democraten ook vaker per post stemden.

Volgens de laatste update van de kiesraad zijn er in Pennsylvania nog 370.000 stemmen niet geteld. Het tellen van die stemmen duurt zolang omdat poststemmen meer werk opleveren, bijvoorbeeld doordat er twee enveloppen geopend en de papieren gladgestreken moeten worden.

In Georgia (16 kiesmannen) heeft Trump nu nog een voorsprong van 1775, ook die loopt al twee dagen steeds verder terug. In deze staat moeten volgens de laatste schatting nog 14.097 biljetten geteld worden.

In Arizona (11 kiesmannen) hopen de Republikeinen nog steeds dat de voorsprong van Biden, die inmiddels is teruggelopen tot 46.257 stemmen, kan ingehaald worden door Trump door de 320.000 stembiljetten die hier nog geteld moeten worden. In de kaart van AP, die ook door de NOS gebruikt wordt, is deze staat al op de verkiezingsavond aan Biden toebedeeld, omdat het Amerikaanse persbureau op basis van demografische gegevens redeneert dat Trump zijn achterstand niet meer kan goedmaken. Een woordvoerder zegt echter dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden om te bepalen of die conclusie nog juist is.

De tellingen zijn op de voet te volgen via de kiesautoriteiten in de staten: zie hier voor Pennsylvania en hier voor Georgia. Beide sites kunnen traag laden door de grote belangstelling. De resultaten van Arizona zijn ook online terug te vinden, maar worden minder gedetailleerd bijgehouden.