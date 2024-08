Ook in Breda en Zwolle betalen studenten nu 30 procent meer voor een kamer

Het is voor studenten dit jaar nog moeilijker om aan een betaalbare kamer te komen dan een jaar geleden, niet alleen in steden als Amsterdam of Utrecht. Wie op kamers wil in Zwolle of Breda moet nu bijna 30 procent meer betalen dan een jaar geleden. In Breda kost een studentenkamer nu gemiddeld 670 euro per maand en in Zwolle is dat 578 euro.

Ook in Utrecht, een van de populairste studentensteden van Nederland, steeg de prijs flink. In de Domstad betaal je nu 20 procent meer. Na Amsterdam ben je daar als student nu het meeste kwijt, blijkt uit cijfers van Kamernet over het tweede kwartaal.

Kamernet keek daarbij alleen naar studentenwoningen die aangeboden werden op het eigen platform; kamers die via andere manieren worden aangeboden zijn niet meegenomen in de berekeningen. Gemiddeld werden kamers op Kamernet 5,4 procent duurder.

'Kleinere verhuurders stoppen'

"Dat een stad als Breda zo flink stijgt, heeft meerdere oorzaken. De vierkantemeterprijs is gestegen. Als kamers dan ook groter worden, krijg je te maken met enorme prijsstijgingen," zegt Djordy Seelmann, CEO van Kamernet in het NOS Radio 1 Journaal.

Een andere oorzaak is de daling van het aantal beschikbare woningen met 7,6 procent. Dat maakt het tekort, dat al jaren tussen de 26.000 en 30.000 kamers ligt, nog groter.

Volgens Seelmann komt dat onder meer door de invoering van de Wet betaalbare huur, die het moeilijker maakt om woningen te verhuren aan woningdelers. Door die wet, die in juli inging, wordt het volgens Kamernet voor verhuurders financieel onaantrekkelijker om huizen te verhuren in kleinere kamers dan als hele woning.

"Veel kleinere particuliere huurders stappen uit de markt en verkopen hun huis of ze gaan hun woningen verhuren aan koppels in plaats van studenten," zegt Seelmann.

'Juist aantrekkelijker om te verhuren'

Maar volgens kenniscentrum studentenhuisvesting, Kences is het het voor particulieren en coöperaties juist aantrekkelijker geworden kamers te verhuren. Dat is het gevolg van het vernieuwde puntensysteem, aldus de brancheorganisatie voor studentenhuisvesters.

De kenmerken van een woning, zoals de oppervlakte, worden uitgedrukt in punten. Op basis van het puntentotaal wordt de maximale huurprijs bepaald. Kences wijst erop dat de prijs per punt is gestegen, waardoor verhuur meer oplevert.

Ook regionaal probleem

Studenten die in de hoofdstad willen wonen, betalen nog steeds het allermeest voor een kamer, al ging de prijs daar niet veel omhoog. Gemiddeld vraagt de huisbaas daar elke maand 961 euro.

Jongeren die door dat soort prijzen uitwijken naar het dichtbijgelegen Haarlem betalen het allermeest voor hun vierkante meters. De prijs daar ligt nog 56 euro hoger dan in Amsterdam. Seelmann bevestigt dat het tekort aan kamers steeds vaker overslaat op omliggende steden. "Daarmee wordt het ook een regionaal probleem," zegt hij.