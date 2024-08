Waterpolosters treffen ijzersterk Spanje in halve finale: 'Voor ons geen angstgegner'

Soep

"Dit was niet onze beste wedstrijd", bekende Doudesis na afloop. "Door de ervaring hebben we de controle weten te behouden. We weten in zo'n situatie hoe te winnen en dat is het belangrijkste: stabiel verdedigen, energie geven in de aanval, geen risico's nemen en fouten minimaliseren."

De vraag waarom zijn ploeg pas in de vierde periode loskwam van de Italiaanse vrouwen liet zich door de oefenmeester moeilijk beantwoorden. "Dat is iets dat in mijn ploeg zit. Het is een kwestie van vertrouwen en kwaliteit hebben, wil om te winnen en beter zijn dan de tegenstander. Daar maken we een soep van. Mentaal zijn we uiteindelijk een beter team. We hebben grote honger om te winnen."