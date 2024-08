Praasterink eindigt als twaalfde en laatste in finale, Chinese schoonspringsters subliem

Schoonspringster Else Praasterink heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de finale op de 10-metertoren in Parijs. De olympisch debutante eindigde als twaalfde en laatste.

Met een score van 250,35 (52,20, 44,80, 45,00, 57,60 en 50,75) behaalde ze ruim 40 punten minder dan gisteren in de halve finale. Praasterink gaf in de finale ruim 25 punten toe op de nummer elf.

Toch kwam ze na haar laatste sprong met een brede lach uit het bad van het Aquatics Centre in Parijs. De 23-jarige Praasterink, die voor haar sport naar de Verenigde Staten verhuisde, had zich op het nippertje als twaalfde geplaatst voor de finale. Het behalen van de eindstrijd was al een prestatie op zich.

"Ik ben heel erg blij, ik kan het gewoon niet geloven", zei Praasterink gisteren.

Sublieme Chinezen

Het goud ging naar de 17-jarige Chinese Quan Hongchan, die van de jury 425,60 punten kreeg. Haar eerste sprong, een voorwaartse drieënhalve salto, werd door alle juryleden unaniem met een 10 gewaardeerd. Dat leverde haar direct 90 punten op.