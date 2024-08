Vanavond op tv: Evacuaties uit het Midden-Oosten? • Tim Walz vicepresidentskandidaat • Oekraïense olympische ploeg

De rol van de running mate

De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft Tim Walz aangewezen als haar kandidaat-vicepresident. Walz is gouverneur van Minnesota en hij moet een belangrijke rol spelen bij het winnen van de zogenoemde swing states, oftewel staten waar zowel de Republikeinen als de Democraten geen overduidelijke meerderheid hebben onder de stemmers. Die staten zijn beslissend bij de presidentsverkiezingen op 5 november.

Kan de running mate de doorslag geven? En wat is de rol van de vicepresident in de VS? We kijken naar voorbeelden uit de geschiedenis en spreken Amerikadeskundige Koen Petersen.