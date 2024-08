Kanoduo Vorsselman en Konijn verrassend door naar halve finale op Spelen

Op de Olympische Spelen in Parijs zijn kanosprinters Ruth Vorsselman en Selma Konijn doorgedrongen tot de halve finales in de K2 (500 meter).

In de kwartfinales kwamen ze als eerste over de finish in een tijd van 1.40,93. De beste vier van iedere heat plaatsten zich voor de halve finales van vrijdag.

Eerder op de dag lukte het niet om rechtstreeks de halve finales te halen, maar in de herkansing was het wel raak.

Verrassend

Vorsselman en Konijn plaatsten zich verrassend voor de Spelen. In het laatste kwalificatietoernooi lukte het ze om zich alsnog te plaatsen, terwijl alleen de winnaar van dat toernooi naar Parijs mocht.

Ze zijn het eerste Nederlandse kanoduo dat uitkomt op een sprintnummer sinds Jan-Dirk Nijkamp en Marc Weijzen op de Spelen van 1992 in Barcelona.