Handbalsters teleurgesteld na 'vreselijke' uitschakeling tegen Denemarken: 'We hebben niks'

"Het was alleen niet genoeg en dus ben ik teleurgesteld. We kunnen namelijk zoveel meer. We kwamen niet goed in ons spel en daar baal ik van. Ik ben heel teleurgesteld, ik was klaar om voor de medailles te spelen."

Housheer is het eens met haar keepster. "Ik ben boos en verdrietig, want we zaten zo goed in het toernooi. Het is zonde dat we niet door zijn. Ik denk dat we het weggegeven hebben."

Scheidsrechter

Ten Holte zoekt de reden daarvan bij de 'randzaken' en krijgt daarin bijval van de ervaren Lois Abbingh.

"We focusten te veel op de beslissingen van de scheidsrechter", zegt Ten Holte. "Zulke afleiding moet je niet hebben in een kwartfinale. Dat moet je naast je neerleggen."

Abbingh miste door die afleiding wat intensiteit in de duels. "Maar dat kwam ook omdat je direct straffen tegen krijgt", doelt ze op de tijdstraf van twee minuten tijdstraf voor Angela Malestein. "Tel daarbij op dat de Denen veel strafworpen krijgen en je legt de intensiteit in de duels wat lager."