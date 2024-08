Resten van vermiste toerist gevonden in Australische krokodil

In het noordoosten van Australië zijn menselijke resten gevonden in een krokodil. De politie denkt dat het gaat om het lichaam van de 40-jarige toerist David Hogbin, die afgelopen zaterdag in de Annanrivier viel. Hij gleed uit over een rots, waarna hij meer dan zes meter naar beneden in het water viel.

De krokodil werd in de staat Queensland gezien op zo'n vier kilometer afstand van waar de toerist in het water viel. Rangers die in het gebied werken, doodden de krokodil, die bijna vijf meter lang was. Ze herkenden het dier aan een litteken op zijn kop.

Krokodillenbocht

Hogbin was samen met zijn vrouw en kinderen aan het wandelen in het natuurgebied, dat populair is onder toeristen. Hij gleed daarbij uit over de gladde stenen op de rivieroever. Een vriend van de familie zegt dat de man het leven van zijn vrouw redde doordat hij "op het moment dat hij viel, zijn vrouw losliet om te voorkomen dat zij meegenomen werd in zijn val".

De echtgenote hoorde vervolgens een plons, waarna een krokodil de man meesleurde. Zijn kinderen hebben niks gezien van het ongeluk. De plek waar Hogbin viel, staat bekend als de 'krokodillenbocht', een plek waar veel toeristen op afkomen om krokodillen te zien.

De krokodil en de lichaamsresten worden verder onderzocht om vast te stellen dat het inderdaad gaat om het lichaam van de 40-jarige toerist.

12-jarig meisje

Het is de derde keer dit jaar dat een krokodil een mens doodt in Australië. Tot nu toe geldt 2014 als recordjaar met vier doden. Het aantal krokodillen in het gebied is enorm toegenomen sinds de jaren 70, toen het een beschermde diersoort werd.

Een maand geleden werd nog een krokodil in Australië gedood door rangers. Dat dier had een 12-jarig meisje gedood dat met haar familie aan het zwemmen was in een beek.