Pionier 3x3 ziet Oranje eerste olympische basketbalmedaille winnen: 'Niet te omschrijven'

Nooit pakte Nederland een olympische basketbalmedaille, tot maandag 5 augustus 2024. De 3x3-mannen sleepten in het hol van de leeuw dankzij een schitterend winnend schot van Worthy de Jong tegen Frankrijk zelfs het goud binnen. Maar dat verbaasde Jesper Jobse, de pionier van deze sport in Nederland, eigenlijk niks.

"Het is zeker bijzonder, maar niet verrassend voor mij. Het is gewoon waar we staan als Nederlands team: altijd in de top drie of top vier van de wereld. Dus dan is dit de plek waar we thuishoren."

"Wij zijn altijd het land van de kat uit de boom kijken, niet hardop uitspreken dat je voor goud gaat, maar ik heb dat wel uitgesproken", vertelde Jobse vlak voor de finale van het olympisch 3x3-toernooi. "In de breedte hebben we het sterkste team. Als al onze spelers tegelijk laten zien wat ze kunnen, dan kan niemand ons stoppen."

Van begin af aan betrokken

Jobse is van begin af aan betrokken geweest bij het 3x3 basketbal, dat in 2010 een officiële discipline werd. "Bij vijf-tegen-vijf-basketbal had ik altijd het gevoel dat ik in een rolletje werd gestopt, moest dansen naar de pijpen van de coach. Er stond altijd wel een Amerikaan in het veld die beslissend mocht zijn, terwijl ik maar een paar dingen mocht doen."