Parlement in Bangladesh ontbonden na vlucht van premier Hasina

Een dag na het aftreden van premier Sheikh Hasina is in Bangladesh het parlement ontbonden. Dat was een belangrijke eis van de demonstranten die al wekenlang protesteren tegen de regering. Studentenleiders hadden gedreigd om door te gaan met de protesten als het parlement zou blijven zitten.

De betogers zijn ook tegen een interimregering die door het leger wordt geleid. Zij eisen een prominente rol voor bankier en Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus. Volgens de BBC is hij bereid die taak op zich te nemen. Yunis is internationaal bekend als oprichter van de microkredieten aan mensen die geen toegang hebben tot grote leningen.

De Bengaalse president Mohammed Shahabuddin heeft in een televisietoespraak beloofd dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden gehouden. Hij maakte ook bekend dat demonstranten die in de afgelopen periode zijn opgepakt, worden vrijgelaten. Ook meldde hij dat de vorige premier en aartsvijand van Hasina, Khaleda Zia, was vrijgelaten. Dat zou ook gelden voor andere politieke tegenstanders van het oude bewind.

400 doden

De protesten in Bangladesh begonnen vorige maand toen studenten van de Universiteit van Dhaka met spandoeken de straat op gingen om hun onvrede te uiten over een nieuw banenquotum. Meer dan de helft van alle overheidsbanen moet volgens dat quotum worden verdeeld onder bepaalde groepen. Zo gaat een derde naar familie van veteranen die in 1971 streden voor de onafhankelijkheid van het land. Studenten vreesden dat het door die maatregel nog moeilijker zou worden om aan een baan te komen.

Ook zagen ze het als een manier voor premier Hasina om de positie van haar achterban te versterken, omdat zij zelf de dochter is van een van de bekendste onafhankelijkheidsstrijders van het land.

Na een vreedzaam begin grepen het leger en de politie met geweld in. Daarbij werden meer dan 10.000 studenten opgepakt. Ook zijn er in totaal zo'n 400 demonstranten gedood. Gisteren, de dag van Hasina's aftreden, was de bloedigste dag. Volgens lokale bronnen vielen er toen 100 doden bij gewelddadige botsingen, al zijn die laatste cijfers niet bevestigd door de politie.

Safehouse

Naarmate de demonstraties en het geweld toenamen, verbreedde het protest zich en werd geëist dat Hasina zou opstappen. Zij was de afgelopen 15 jaar aan de macht en leidde het land volgens critici en mensenrechtenorganisaties op een steeds autocratischer manier. In januari won zij opnieuw de verkiezingen, maar de oppositie was toen al buitenspel gezet. Mensenrechtenorganisaties trokken vorig jaar aan de bel over een ander groot protest in het land. Ook toen was er sprake van geweld, martelingen en willekeurige arrestaties van demonstranten.

Nadat ze was opgestapt, werd Hasina gisteren met een militair vliegtuig naar India gebracht. Volgens Indiase media heeft ze geprobeerd asiel te vragen in het Verenigd Koninkrijk, maar omdat er geen akkoord is over de voorwaarden, is ze nog in India.