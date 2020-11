Janssen en Booy geven FC Utrecht advies: 'Haal Wim Jonk'

"Ik heb John een bericht gestuurd dat Genk een hele mooie club is en dat hij, als het definitief rondkomt, moet genieten van zijn nieuwe avontuur. Zijn antwoord? Dat blijft tussen ons."

Theo Janssen, die als speler een verleden heeft bij Genk, kan de aanstaande stap van Van den Brom van FC Utrecht naar de Belgen wel begrijpen. "Kijk, Utrecht is een subtopper in Nederland, terwijl Genk een Belgische topclub is. Ze spelen daar mee om de prijzen, al gaat het op en af. En John heeft eerder goed gepresteerd bij Anderlecht en staat er goed op bij onze zuiderburen. Ik vind zijn overgang niet onlogisch."

Janssen is daarentegen wel verrast door het vroegtijdige vertrek van Van den Brom uit de Domstad, die nog een contract had tot medio 2022. "Als je voor het seizoen met z'n allen de ambitie uitspreekt om met Utrecht de top aan te gaan vallen, dan is het bijzonder dat hij zo snel vertrekt."