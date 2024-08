Werken in de warmte: onderzoeker pleit voor meer regels in Arbowet

Vooral mensen die buiten moeten werken, hebben het zwaar te verduren, vertelt Popma. Hij keek voor zijn onderzoek naar landen als Griekenland en Spanje, waar het kwik regelmatig de 40 graden of meer haalt en waar het werk dan wordt stilgelegd. Dat zou hier ook voor bijvoorbeeld mensen in de bouw en terrasmedewerkers moeten gaan gelden, vindt hij. "Nu wordt het hier niet snel boven de 40 graden, maar werken in 35 graden is ook al te veel."

Structurele voorzieningen

De onderzoeker wijst erop dat werken tijdens extreme hitte kan leiden tot een verminderde concentratie, wat weer ongevallen tijdens het werk kan veroorzaken. Nog moeilijker is het voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld met hartklachten of diabetes. "Zij kunnen een hitteberoerte krijgen, al is dat wel een extreem voorbeeld."

Daarom moeten werkgevers volgens Popma zoveel mogelijk doen om het werknemers zo aangenaam mogelijk te maken. Een hittebestendig gebouw en een goede airconditioning doen voor binnenwerkers wonderen. Buiten zijn structurele voorzieningen zoals drinkwater en beschermende kleding belangrijk.

Ook extra pauzes en een tropenrooster kunnen buiten helpen, denkt Popma. "Al is dat best ingewikkeld, omdat het extra geld kost." Maar het belangrijkste is volgens de onderzoeker van de Vrije Universiteit om de grenswaarde terug te krijgen in de Arbowet. "Want dan weet iedereen in ieder geval welke maatregelen ze verplicht moeten nemen."