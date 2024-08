Met nieuwe aanvoerder Van Wolfswinkel gaat FC Twente strijd aan met Red Bull Salzburg

FC Twente neemt het vanavond op tegen Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. Salzburg-trainer Pepijn Lijnders waarschuwde al dat de Twentenaren niet te onderschatten zijn.

"Het is een club die niet heel bekend is in Oostenrijk en sommigen zullen ze onderschatten, maar maak die fout niet", aldus de Nederlander.

FC Twente-trainer Joseph Oosting had alleen een terugreis van het trainingscomplex in Hengelo naar Emmen en een blokje om nodig voor hij alles op een rijtje had. Toen de selectie gisterenochtend vanaf Twente Airport op het vliegveld stapte, wist iedereen al waar ze aan toe waren, schrijft de regionale omroep Oost.

"Als trainer heb je altijd nog vraagtekens. Die neem je dan in overweging, maar afgelopen weekend was ik er vrij snel uit", zegt Oosting tijdens de persconferentie voorafgaand aan de korte trainingssessie in de Red Bull Arena.