Atlete Hondema komt 4 cm tekort voor finale verspringen: 'Steeds net niet'

De Nederlandse atlete heeft een persoonlijk record van 6,76 meter. In de kwalificaties zat de Amerikaanse Tara Davis-Woodhall daar al boven met 14 centimeter.

"Ik ben goed in vorm, voelde me echt geweldig, maar bij de derde sprong kwam ik pas een beetje in de richting van wat het moest zijn", zegt Hondema teleurgesteld.

Ze baalt ervan dat ze, net als bij de vorige twee toernooien, net tekortkomt voor een plek in de eindstrijd. "Steeds is het bij mij net niet. Ik wil gewoon in de finale springen, daar doe je alles voor."

Lastige sport

Verspringen is een sport waarin sinds 1988 geen records meer in worden gevestigd. Zo staat het olympisch record op naam van de Russische Galina Tsjistjakova (7,40) en het wereldrecord uit datzelfde jaar staat op naam van de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee (7,52).

Een discussie in deze sport is het hoge aantal foutsprongen. Zo werd tijdens de WK van vorig jaar in Boedapest een derde van alle sprongen in het verspringen ongeldig verklaard doordat de voet de afzetbalk had overschreden.