Springruiter Van der Vleuten wint olympisch brons in tuinen van Versailles

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft aan het individuele olympische toernooi een knappe bronzen medaille overgehouden. De 36-jarige Brabander, die drie jaar geleden in Tokio met zijn ruin Beauville Z ook al derde was geworden, was in de tuinen van Versailles een van de drie ruiters die na een foutloze eerste omloop de barrage bereikte.

Van der Vleuten, die met Nederland in de landenwedstrijd op de ondankbare vierde plaats was geëindigd, wist zich voor die beslissende ronde dus al zeker van een volgende plak. In de barrage, waarin acht sprongen moesten worden genomen, maakte hij met Beauville Z echter één springfout.