Duitse politie pakt vier mannen op voor dodelijk geweld in Den Haag

In Duitsland zijn vier mannen aangehouden voor de dodelijke mishandeling van een 23-jarige man in het centrum van Den Haag. De man kreeg in de uitgaansnacht van 20 op 21 juli ruzie met vier mannen, wat uitmondde in het dodelijke geweld.

De vier verdachten zijn vandaag aangehouden op verzoek van de Nederlandse politie. Het gaat om een man van 19 jaar, een man van 21 jaar en twee mannen van 23 jaar oud. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om overlevering van het viertal.

Na de dood van de man startte de politie een groot onderzoek. Er werd onder meer een sms gestuurd naar mensen die die nacht in de buurt van Het Plein in Den Haag waren, waar de mishandeling plaatsvond.

Het slachtoffer, een man uit Somalië, woonde in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard. Hij is in die plaats begraven.