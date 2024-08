Handbalsters uitgeschakeld in kwartfinales ondanks droomstart tegen Denemarken

Sterspeelster Estavana Polman kon de marge terugbrengen naar één doelpunt, maar miste. Het was tekenend voor haar wedstrijd. Uit haar eerste zeven schoten, wist ze maar één keer te scoren. De frustratie was goed zichtbaar op haar gezicht. Vlak daarna scoorde de Denen na een strafworp.

Polman moest zich herpakken om het team langs Denemarken te helpen. Ze scoorde haar tweede, maar stuitte een stuk vaker op Althea Reinhardt, de sterk keepende doelvrouw van Denemarken. De ene na de andere bal hield ze tegen.

Denemarken wint

Mentaal was Oranje zichtbaar geknakt, zelfs met twee vrouwen meer (door straffen aan Deense zijde), werd er niet meer gescoord in de laatste minuten.

Waar Ten Holte in het begin van de wedstrijd cruciaal was voor Nederland, was Reinhardt dat in het eind van de wedstrijd voor Denemarken, dat uiteindelijk met 29-25 won.

De halve finales zijn op donderdag 8 augustus in Lille. Denemarken treft daar Noorwegen of Brazilië, afhankelijk van de uitslag van die kwartfinale. Noorwegen geldt als een van de favorieten voor olympisch goud.