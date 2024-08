Wat je kunt doen voor meer vlinders: hortensia's eruit, brandnetels erin

De twee kenners roepen mensen op geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken in hun tuin. "Het is eigenlijk een no brainer, maar zulke middelen worden veel verkocht", zegt Biesmeijer, die ook hoogleraar Natuurlijk en Kapitaal is aan de Universiteit Leiden.

Wie meer insecten en diersoorten wil hebben, kan spontaan opkomende planten beter laten staan. Biesmeijer: "De soorten die onder de noemer onkruid vallen, hebben vaak de meeste waarde voor de biodiversiteit." Zo zijn meerdere vlindersoorten afhankelijk van brandnetels, die worden gegeten door rupsen.

'Hortensia is waardeloos'

Een hortensia lijkt misschien de ideale plant voor een vlinder. Toch is hij dat zeker niet, legt de hoogleraar uit. "De grote bloemen van een hortensia zijn zo ver doorgekweekt dat ze geen stuifmeel of nectar meer bevatten. We kunnen het leuk vinden of niet, maar ze zijn waardeloos voor de biodiversiteit."

Rupsen eten graag planten die oorspronkelijk voorkomen in Nederland. Eenmaal uit hun cocon halen ze volgens Biesmeijer als vlinders net zo graag nectar uit exotische soorten. "Vlinderstruiken zijn bijvoorbeeld niet inheems, maar zijn wel heel goed voor vlinders, zolang ze maar onbespoten zijn", benadrukt hij.

De Vlinderstichting heeft een lijst met tips hoe je een tuin vlindervriendelijk maakt.