Man al 25 dagen in hongerstaking bij IND voor kinderpardon

De 79-jarige Eduard Disch uit Maastricht is al 25 dagen in hongerstaking voor de deur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag. Hij gaat naar eigen zeggen pas weg als er een pardon komt voor kinderen die hier geboren zijn, maar uitgezet worden.

Hij bedacht de actie nadat hij in het Jeugdjournaal een item had gezien over de 13-jarige Ariana die mogelijk wordt uitgezet naar Oezbekistan. Het greep hem zo aan dat hij diezelfde dag nog in de trein stapte naar Den Haag.

De oud-directeur van een daklozenopvang zit sindsdien elke dag van 9.00 tot 17.00 uur voor de deur van het IND-kantoor met naast zich twee grote borden. 'Stop detentie en deportatie kinderen!' staat in grote letters op een van de borden. 's Nachts slaapt hij bij mensen in Den Haag die zijn actie steunen. Dagelijks komt een arts langs om te kijken hoe het met hem gaat.

"Ik ben hier en ik blijf hier, totdat er recht wordt gedaan aan de kinderen", vertelt hij aan stadsomroep AT5. "Dit mag je een kind niet aandoen. Kinderen mogen nooit en te nimmer het slachtoffer worden van het handelen van volwassenen."

Uitgezet naar Armenië

Hij verwijst daarbij ook naar de 11-jarige Mikael uit Amsterdam, die vorige week, na een uitspraak van de Raad van State, hoorde dat hij samen met zijn moeder wordt uitgezet naar Armenië. Mikael werd in Nederland geboren, nadat de asielaanvraag van zijn moeder voor het eerst was afgewezen.

De 11-jarige jongen bracht gisteren een bezoek aan de hongerstaker. "Ik ben wel trots op hem en ik ben er heel blij mee. En ik hoop dat het invloed gaat hebben op mijn situatie", zei Mikael erna.

Minister Faber van Asiel en Migratie zei na de uitspraak van de Raad van State dat er niets meer te doen is aan de beslissing en dat Mikael en zijn moeder definitief worden uitgezet. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk.