Geweld in Groot-Brittannië houdt aan, ook na waarschuwingen van premier

Opnieuw was het vannacht onrustig in verschillende Britse steden, waarschuwingen van premier Starmer en zijn oproep om de rust te bewaren ten spijt. Een week na de steekpartij die aanleiding was voor het geweld, zochten in onder meer Belfast en Plymouth rechts-extremisten de confrontatie met de politie.

In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. Verschillende agenten raakten gewond. Ook enkele omstanders melden dat ze zijn aangevallen.

Een groepje woedende relschoppers had het daar gemunt op een Syrische supermarkt die al afbrandde bij eerdere ongeregeldheden. De politie kon voorkomen dat er opnieuw brand werd gesticht. Rond middernacht keerde de rust terug in de stad.

In Plymouth werden zes mensen opgepakt na een avond vol geweld. Een politieauto raakte beschadigd en agenten liepen verwondingen op.

Aanvallen op asiellocaties

In Birmingham waren het juist tegendemonstranten die onrust veroorzaakten. Honderden mensen waren afgekomen op het valse gerucht dat er een extreemrechts protest zou worden gehouden. Een deel van de menigte sloeg daarbij aan het rellen. Verschillende auto's moesten het ontgelden en een pub raakte beschadigd.

Het geweld begon een week geleden na de steekpartij tijdens een dansles in de stad Southport. Een 17-jarige jongen viel daar kinderen aan met een mes, drie van hen overleefden dat niet. Ook twee volwassenen raakten gewond en één kind ligt nog in het ziekenhuis.

Op basis van desinformatie dat een islamitische bootvluchteling de dader was, viel een woedende menigte een dag later een moskee in Southport aan. Ook elders in het land richtten woedende menigtes zich tegen de politie en migranten, zoals gisteren bij asiellocaties in Rotherham en Birmingham.

'Gewoon puur geweld'

Premier Starmer riep gisteren het crisiskabinet bijeen voor een spoedvergadering over de onlusten. Hij sprak van "extreemrechtse relschoppers" en zei dat dit inmiddels losstond van het incident in Southport. "Dit is geen protest, het is gewoon puur geweld."

Starmer beloofde hard te zullen optreden. Circa 400 mensen zijn al opgepakt en de eerste verdachten verschenen gisteren voor de rechter, onder wie een jongen van 14. Op verschillende plekken in het land verlengden rechters het voorarrest van verdachten tot hun vonnis in september.

Een politiewoordvoerder belooft dat er de komende dagen nog verder opgeschaald zal worden. "Agenten die ik spreek zeggen dat ze het hun hele carrière nog nooit zo bont hebben gezien. Menigtes die uit zijn op geweld, die urenlang blijven aanvallen. Daar heb je ongekende middelen tegen nodig en die zullen we de komende dagen dus inzetten."

In Southport zelf werd gisteren, een week na de steekpartij, een herdenking gehouden voor de slachtoffers. Enkele honderden mensen waren daarbij aanwezig. Er werden bloemen en knuffels neergelegd bij een gemeenschapscentrum en de menigte blies bellen als "kussen naar de hemel" voor de drie vermoorde meisjes.

Bellen, bloemen en beer op de wake voor de slachtoffers: