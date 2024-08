Wekdienst 6/8: Veel Nederlanders in actie bij de Spelen • Jongste deelnemer aan de beurt

Goedemorgen! Vandaag komen weer meerdere Nederlanders in actie in Parijs en ook de jongste deelnemer van de Olympische spelen is aan de beurt.

Het weer: het wordt een zonnige dag. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler door een westenwind. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui.