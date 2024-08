Bol voelt als favoriet de druk op haar schouders: 'Maar ook steun vanuit Nederland'

Bol: "Maar aan de andere kant voelt het ook alsof ik heel erg gesteund wordt door de Nederlanders. Ze willen dat ik het heel goed doe. Het voelt vanuit Nederland ook meer als dat ze me willen helpen een medaille te veroveren en niet dat ze straks zeggen 'wat heb je nu gedaan?' als ik met zilver of brons thuiskom."

Bram Peters, die al jarenlang trainer is van Bol, zag al snel dat de Amersfoortse iets bijzonders in zich had. "En dan bedoel ik niet alleen maar fysiek, maar ook de mindset die zij al op heel jonge leeftijd meedroeg: ontzettend gedisciplineerd. Ze maakte toen al keuzes als topsporter. Dat had ik bij vijftienjarige meisjes nog niet eerder gezien."