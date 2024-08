Experts alarmistisch: 'Staan op rand catastrofale oorlog in Midden-Oosten'

De spanningen tussen aartsvijanden Israël en Iran zijn sinds de Gaza-oorlog verder verslechterd. Het Iraanse regime sprak steun uit voor de Hamasterroristen die op 7 oktober vorig jaar Israël aanvielen. Hamas is onderdeel van wat Iran de 'as van verzet' noemt: een aantal gewelddadige groeperingen in het Midden-Oosten die worden gesteund door Iran. Hiertoe behoren Hezbollah in Libanon en de Houthi's in Jemen.

In april dit jaar viel Iran Israël voor het eerst rechtstreeks aan, als reactie op een bombardement op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus. De Israëlische luchtafweer wist veruit het grootste deel van de honderden raketten en drones, deels afgevuurd door strijdgroepen in Irak en Jemen, tegen te houden. Na een nieuwe, beperkte, tegenaanval van Israël, bleef verdere escalatie uit.

Luchtafweer overrompelen

Vorige week bereikten de verhoudingen een kookpunt toen het Israëlische leger de hoogste commandant van de militante beweging Hezbollah doodde. Binnen een dag werd ook de hoogste politiek leider van Hamas geliquideerd, vermoedelijk ook door Israël. Dat gebeurde in Teheran, de hoofdstad van Iran.

De situatie nu is anders dan in april, zegt Vaez. "Toen wilde Iran laten zien wat het kon en was het er niet op uit om veel schade of slachtoffers te veroorzaken. Nu, na een aanval in het hart van de hoofdstad, wil Iran echt vastberadenheid tonen en afschrikking creëren. Anders zouden ze het signaal afgeven dat ze hun thuisland niet kunnen verdedigen."

Het meest waarschijnlijke scenario, denkt Vaez, is dat Iran de Israëlische luchtafweer probeert te overrompelen met een grote luchtaanval. Daarbij zou het vanuit Libanon geholpen worden door Hezbollah, de best bewapende strijdgroep ter wereld. Volgens de Amerikaanse denktank CSIS beschikt de groepering over tienduizenden strijders en 120.000 tot 200.000 raketten.